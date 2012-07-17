"Афганці" вимагають виконати домовленості

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Севастопольської міської організації Українського союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Олександр Пермінов, афганці вимагали виконання положень Меморандуму про взаємодію і співпрацю із Севастопольською міською державною адміністрацією від 28 жовтня 2011 року, підписаному з метою забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни і посилення їх соціального захисту.

«Спочатку липня ми заявили про відкликання своїх підписів під Меморандумом, проте, вимагаємо його виконання. Адже вони практично не виконуються», - зазначив О.Пермінов.

За його словами, «під час акції протесту ми запропонували голові міста Володимиру Яцубі особисто очолити спільний робочий орган, який би контролював виконання цього Меморандуму. Але у відповідь ми почули, що з боку влади і так усе робиться. Хоча ми цього не бачимо».

О.Пермінов підкреслив, що севастопольські афганці борються не лише за свої права, а й ветеранів інших воєн.

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Разом з тим, як ідеться в поширеному сьогодні прес-релізі прес-служби Севастопольської МДА, влада міста виконує свої соціальні зобов'язання перед ветеранами.

За повідомленням прес-служби, звертаючись до учасників акції протесту, голова МДА Володимир Яцуба зазначив, що протягом року його каденції на посаді голови міста Севастополя «була виконана велика робота щодо об'єднання всіх ветеранських організацій з тим, щоб не було поділу на афганців, чорнобильців, учасників війни».

Результатом цієї роботи стало прийняття Програми поліпшення якості життя ветеранів війни міста Севастополя на 2012-2016 роки. «При тісній співпраці з усіма ветеранськими організаціями міста була прийнята унікальна Програма «Поліпшення якості життя ветеранів війни міста Севастополя на 2012-2016 роки», до якої увійшли всі пропозиції і побажання севастопольських ветеранських організацій. При цьому керівництвом Севастопольською міською державною адміністрацією здійснюється постійний контроль за виконанням кожного положення Програми, щоб жоден ветеран не відчував себе обділеним увагою», - цитує прес-служба голову СМДА.

В.Яцуба повідомив, що «на реалізацію програми «Ветеран» цього року виділено 10 млн грн. З них 1,5 млн грн виділено на медичне забезпечення. До кінця року надійде ще 3,5 млн грн. Близько 200 ветеранам надана медична допомога у вигляді зубопротезування. Всі, хто звернувся за допомогою, були забезпечені слуховими апаратами. За підсумками року ми ще посилимо фінансову складову Програми «Ветеран».

Крім того, за словами губернатора, було вирішене питання виділення квартир для ветеранів афганської війни, яке не вирішувалося з 2007 року. «Зараз вже не стоїть найголовніше питання - про виділення квартир. Чотири квартири ви одержите цього року - 3 однокімнатних і одну двокімнатну. Є тендери, потрібен час для дотримання всіх процедур. За підтримки віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка для цього виділено понад 900 тис. грн», - підкреслив голова СМДА.

Голова виконавчої влади міста також зазначив, що ветеранам-афганцям будуть виділені земельні ділянки.