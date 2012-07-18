Прокуратура врятувала всю рибу в річці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, відомство проводить перевірку за фактом порушення законодавства під час реконструкції на Тернопільському водосховищі, що спричинило пониження рівня води у річці Серет.

Встановлено, що на Тернопільському водосховищі виконується ремонт набережної та очистка прибережної акваторії у зв’язку з проведенням у серпні цього року чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Виконання цього комплексу заходів потребує пониження рівня води від проектних відміток на 0,5 м.

У ході проведення вказаних робіт працівники експлуатуючої організації допустили технічну помилку, внаслідок чого 16 липня припинився скид води з водосховища у нижній б'єф. Річка Серет у районі гідропарку обміліла, що викликало небезпеку масової загибелі риби.

Завдяки оперативному втручанню працівників прокуратури області та природоохоронних органів вжито дієвих заходів щодо забезпечення регулювання скиду води. До ранку 17 липня гідроекологічна ситуація на річці Серет і водоймах гідропарку стабілізувалася. Вдалося запобігти масовій загибелі живих водних ресурсів.

За вказаним фактом прокуратурою області організовано проведення перевірки. За її наслідками вирішуватиметься питання про притягнення винних осіб до відповідальності.