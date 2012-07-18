Жінка розбила двері банку, щоб сховатися від особистих проблем у тюрмі

У Харкові жінка розбила двері відділення банку, щоб cховатися від особистих проблем у в’язниці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області, сигнал про спрацювання охоронної сигналізації в одному з банківських відділень надійшов на пульт централізованого спостереження Управління Державної служби охорони при обласній міліції.

Прибувши за лічені хвилини за вказаною адресою, міліціонери спецпідрозділу груп затримання УДСО побачили біля розбитих вхідних дверей відділення банку жінку, яка сиділа на землі неподалік і перебувала у стані сильного стресу. 32-річна жінка розповіла, що ввечері після чергового сімейного скандалу просто пішла з дому, а проходячи повз банківське відділення, схопила цеглину і жбурнула її у скляні двері. Таким чином вона нібито прагнула сховатися від особистих проблем у в’язниці.

Тривають слідчі дії для винесення належного процесуального рішення.