Експерт: Лояльність до імпорту сировини негативно відбивається на українських металургах і машинобудівниках

Таку думку УНІАН висловили профільні експерти, коментуючи зниження обсягів виробництва на українських металургійних підприємствах.

На думку екс-заступника міністра промислової політики України Володимира Грановського, в Україні слід більше уваги приділяти розвитку ринку споживання вітчизняного металопрокату.

«Постійна прихильність української металургії до зовнішніх ринків призводить до того, що навіть невеликі кризові коливання сильно б'ють по нашим металургам. За 20 років незалежності в Україні практично нічого не зроблено для розвитку внутрішнього ринку металопрокату. В УРСР внутрішнє споживання металопрокату становило 500 кг на рік на одну людину. Сьогодні трохи більше 100 кг - ось рівень падіння. До тих пір, поки не буде створено внутрішній ринок споживання металопрокату українська металургія буде залишатися вкрай вразливою до всіх коливань світової економіки», - сказав експерт.

Він зазначив, що Україна з кожним роком все більше втрачає свої традиційні ринки збуту. «Країни Близького Сходу, Туреччина сьогодні вводять в експлуатацію нові сучасні метпідприємства і надалі вони все менше будуть користуватися українським металом, тільки за підсумками першого півріччя поточного року експорт металопродукції з України скоротився на 3%», - сказав В.Грановський.

На його думку, єдиним порятунком для української металургія є поліпшення інвестиційного клімату всередині країни. «Підвищиться інвестпривабливість України - потечуть сюди гроші, з'явиться попит на металопродукцію. А вже потім слід розпочати модернізацію виробничих потужностей на наших метпідприємствах, які безнадійно застаріли», - зазначив експерт.

При цьому В.Грановський переконаний, що держава повинна захищати від засилля імпорту українські машинобудівні підприємства, які є великими споживачами металопрокату. «Той самий «Азовмаш» або НКМЗ цілком може виробляти конкурентоспроможну обладнання. Якщо не захищати внутрішнього виробника і не розвивати внутрішній ринок, нічого доброго не буде», - переконаний екс-заступник міністра.

Говорячи про труднощі, з якими стикається феросплавна підгалузь українського ГМК, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев зазначив, що основною проблемою для феросплавних підприємств залишається зростання імпорту феросплавів в Україну. «Нарощування імпорту феросплавів в Україну лобіюється навіть не на рівні українських олігархів, а на рівні урядів країн-імпортерів, таких як Південна Корея чи Індія. Ці країни ставлять жорсткі умови на переговорах з представниками нашого уряду в рамках СОТ. У цей час наш уряд поки намагається захищати лише українських виробників сталевих труб, а на феросплавну галузь уваги не звертає», - зазначив С.Кудрявцев.

Коментуючи заяви окремих експертів про те, що обмеження імпорту феросплавів в Україну призведе до підвищення цін на них і відповідно погіршить рентабельність українських металургів, С.Кудрявцев назвав ці твердження пересмикуванням фактів. «Є науково обгрунтовані дані про те, що для виплавки 1 тонни сталі потрібно від 8 до 12 кілограм феросплавів. Якщо врахувати, що тонна феросплавів коштує близько 2 тисяч доларів, то в грошовому вираженні вартість феросплавів, необхідних для виплавки однієї тонни сталі складає близько 2 доларів, тоді як вартість тонни металопрокату зараз в середньому на рівні 300 доларів за тонну. Виходить, що ціна феросплавів в кінцевій вартості металопрокату не дотягує і до 1% », - зазначив С.Кудрявцев.

При цьому глава УкрФА підкреслив, що ціни на вітчизняні феросплави, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринків завжди були конкурентними, ринково обгрунтованими і не перевищували середньосвітового рівня.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня поточного року Українська асоціація виробників феросплавної продукції (УкрФА) направила лист до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з проханням відкрити спеціальне розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю в Україну.

Як наголошується в листі УкрФА, зростання імпорту феросилікомарганцю в Україна в 2011 році, порівняно з 2010 роком, склав 144%. Як наслідок, національні виробники феросилікомарганцю були змушені зменшити обсяги виробництва даного сплаву (у 2011 році порівняно з 2010 роком) на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13%. У 2011 році в порівнянні з 2010 роком частка національного виробника у споживанні феросилікомарганцю українськими метпідприємствами знизилася на 43%, рентабельність українських виробників феросилікомарганцю скоротилася на 49%, фінансовий результат діяльності українських феросплавних заводів, що виробляють феросилікомарганець, впав на 62%. Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%. При цьому залишки готової продукції зросли на 70%.

У вартісному вираженні за підсумками 2011 року в Україну було імпортовано феросплавної продукції на 600 млн дол, що є істотною складовою збільшення дефіциту зовнішньоторговельного балансу країни. При цьому в УкрФА неодноразово зазначали, що українські виробники мають можливість забезпечити вітчизняні меткомбінати всією лінійкою необхідної їм феросплавної продукції при порівнянних з імпортними якісних і цінових параметрах.