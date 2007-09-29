Увага європейських партнерів буде прикута до післявиборчого періоду

Дострокові вибори в Україні мають велике значення для європейської перспективи країни. Таку думку в інтерв’ю „Німецькій хвилі” висловив депутат Бундестагу, речник парламентської фракції Союз 90/Зелені із питань політики Європейського союзу Райндер Стенблок.

Демократичність майбутніх виборів буде важливим сигналом для європейських партнерів, вважає Райндер Стенблок. Проте головна увага буде прикута до післявиборчого періоду, зазначає німецький парламентар: „Українські політики мають засвідчити, що вони готові у внутрішній політиці грати за європейськими правилами, дотримуватися демократичних стандартів. Це буде основним викликом для них і важливим завданням майбутнього уряду – повернути довіру європейських партнерів”, - наголошує Стенблок. Новий уряд, незалежно від того, хто його формуватиме, муситиме наповнювати конкретним змістом співпрацю із Євросоюзом і крок за кроком зближуватися із ЄС, зауважує депутат Бундестагу. Йдеться про поступове виконання передумов для вступу до спільноти, чіткі сигнали до відкритої співпраці в енергетичній політиці. У нинішній ситуації, коли в європейських столицях панує скепсис щодо подальшого розширення ЄС, українські політики, які сповідують проєвропейський курс, не можуть дозволити собі подальшу втрату міжнародної довіри, підсумовує Стенблок.