Українські банки підвищують депозитні ставки

Учора ввечері індекс ставок за річними гривневими вкладами для населення UIRD вперше з травня 2011 року перевищив 17% і досягнув 17,12%. Про це повідомляє "Коммерсант-Украина".

Зараз банки більш щедрі, ніж наприкінці минулого року, коли через гостру нестачу ліквідності ставки по депозитах перевищували 25% - тоді UIRD був навіть менше 16%. В агентстві Thomson Reuters, що розраховує індекс, повідомили, що його підвищення спровокували два банки: Банк Кредит Дніпро підняв ставку з 16,75% до 17,5%, а Кредитпромбанк - з 17% до 20%.

"У передвиборний період населення переживає більше звичайного, зокрема - за стабільність курсу, тому розміщує менше гривні в банках на тривалі терміни. У той же час на ринку є проблеми із гривневою ліквідністю, Нацбанк вживає заходів щодо утримання курсу долара, тому обсяги національної валюти недостатні. Зараз я не бачу можливостей для зниження ставок по депозитах, у другій половині року тенденція зростання буде продовжуватися ", - упевнений голова правління Платинум Банку Грег Краснов.

До 17-процентного рівня будуть підтягуватися і великі банки. "Якщо говорити про найближчу перспективу, то ми плануємо в серпні підвищення ставок у гривні на 1-1,5% - в залежності від терміну розміщення вони будуть в межах 15-17% річних", - говорить начальник відділу пасивно-активних операцій ОТП Банку Світлана Вельш. За її словами, ставки на ринку цілком можуть досягти 25% річних. За даними компанії "Простобанк Консалтинг", зараз дорожче за всіх річні гривневі вклади залучають банк "Таврика" і Євробанк - по 23,5%.

Експерти радять вкладникам розміщувати свої кошти на короткі терміни. "Все залежить від розміру установи. Великі банки мають у своєму розпорядженні великий ресурс, їх ставки до кінця літа піднімуться максимум на 1%. У дрібних і середніх установах діапазон зростання становитиме 1,5-2%. Проведення виборів не гарантує ні підвищення, ні зниження ставок. Все буде залежати від економічної політики, що проводиться урядом спільно з НБУ. Тому зараз краще розміщувати гроші на короткострокові депозити строком до трьох місяців ", - радить начальник департаменту методології та розробки банківських продуктів Єврогазбанку Костянтин Кононенко.