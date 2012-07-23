Серед затриманих за масову бійку фанів у Києві є росіянин

Серед затриманих 22 липня у Києві під час масової бійки футбольних уболівальників є громадянин Росії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, один громадянин Росії був затриманий під час бійки. Зараз міліція встановлює, чи брав він у ній участь, чи випадково опинився на місці інциденту.

За словами затриманого росіянина, він не є уболівальником, і опинився на місці бійки випадково.

"Ця інформація перевіряється", - зазначили у столичній міліції.