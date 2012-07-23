Серед затриманих за масову бійку фанів у Києві є росіянин
11:35, 23 липня 2012Суспільство
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Міліція встановлює, чи брав він участь у бійці, чи випадково опинився на місці інциденту.
|Бійка виникла учора на станції метро Лук`янівська
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, один громадянин Росії був затриманий під час бійки. Зараз міліція встановлює, чи брав він у ній участь, чи випадково опинився на місці інциденту.
За словами затриманого росіянина, він не є уболівальником, і опинився на місці бійки випадково.
"Ця інформація перевіряється", - зазначили у столичній міліції.
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