У Києві охоронець пограбував інкасаторську машину

У Києві охоронець, cупроводжуючи інкасаторський автомобіль, викрав 240 тис. грн та 5 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 13 липня працівники однієї з філій столичного банку виявили зникнення грошей з інкасаторського автомобіля та звернулися до правоохоронних органів із заявою.

У ході слідства встановлено, що викрав кошти працівник охорони, який супроводжував інкасаторський автомобіль.

Охоронець у вчиненні злочину зізнався та більшу частину коштів уже добровільно повернув.

Прокуратура Печерського району Києва порушила стосовно молодшого інспектора супроводження спецпідрозділу служби інкасації УДСО ГУ МВС України в Київській області кримінальну справу за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена у великих розмірах).

Слідство у справі триває.