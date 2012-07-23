У Кременчуці на очах у вартових з колонії втік засуджений
19:03, 23 липня 2012Суспільство
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Сьогодні близько 13.05 з Кременчуцької виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області №69 здійснив втечу 44-річний засуджений.
Стрілянина не завадила втікачу зникнути, wek.com.ua
Як повідомила УНІАН головний фахівець по зв'язках із ЗМІ і громадськістю Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області Алла Торяник, утікач відбував покарання за крадіжки.
«Він спонтанно переліз через огорожу. Проти засудженого вартовими постів №5 і №7 було застосовано табельну вогнепальну зброю. Проте він зумів заховатися», - сказала А.Торяник.
До Кременчука для координації пошуків засудженого прибув начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області генерал-майор внутрішньої служби Микола Ісаєв.
У Кременчуцькому міськуправлінні міліції повідомили, що міліціонери переведені на посилений режим несення служби.
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