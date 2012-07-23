У Кременчуці на очах у вартових з колонії втік засуджений

Як повідомила УНІАН головний фахівець по зв'язках із ЗМІ і громадськістю Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області Алла Торяник, утікач відбував покарання за крадіжки.

«Він спонтанно переліз через огорожу. Проти засудженого вартовими постів №5 і №7 було застосовано табельну вогнепальну зброю. Проте він зумів заховатися», - сказала А.Торяник.

До Кременчука для координації пошуків засудженого прибув начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області генерал-майор внутрішньої служби Микола Ісаєв.

У Кременчуцькому міськуправлінні міліції повідомили, що міліціонери переведені на посилений режим несення служби.