Сьомий Hyundai пустять за маршрутом Київ-Дніпропетровськ

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Новий напрям, який готовий прийняти швидкісний рух, — це Київ-Дніпропетровськ, тому новий потяг, швидше за все, ходитиме до Дніпропетровська», - сказали в «Укрзалізниці».

Крім того, у відомстві відзначили, що у найближчій перспективі швидкісний рух планується організувати в напрямі Київ-Одеса.

Як уточнили УНІАН у держпідприємстві «Українська швидкісна залізнична компанія» (УШЗК), яке опікується організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників, сьомий електропоїзд Hyundai прибув до Києва 24 липня і проходитиме випробування перед постановкою на маршрут.

Довідка УНІАН. Швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem курсують на залізницях України під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезення пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.