Митниця затримала фламінго в Одеському аеропорті

Птахи були затримані представником ветеринарної служби та розміщені в спеціальному приміщенні для встановлення їх походження та оформлення необхідних документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

26 липня 2012 року о 12 год 30 хв громадянку затримали на прохідній Одеського аеропорту, яка призначена для співробітників аеропорту та суміжних служб, при спробі переміщення птахів поза митним контролем та без проходження митних процедур.

За скоєння порушення митних правил, передбаченого частиною 1 ст. 482 Митного кодексу України, було складено протокол про порушення митних правил, а птахів вилучено.

Птахи знаходилися в пластмасовій клітці зі зв’язаними ногами та без води і їжі. Порушення елементарних вимог до транспортування птахів, а також літня спека становили серйозну загрозу їх життю. Митниця негайно звернулась до керівництва Одеського зоопарку для передачі птахів на відповідальне зберігання. На жаль, одного птаха врятувати не вдалось. Іншим пощастило їх оперативно доставили до Одеського зоопарку. Подальшу долю фламінго вирішить суд.

За цінами чорного ринку вартість 1 птаха становить 2 тисячі доларів.