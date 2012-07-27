Проти міліціонера, який побив студента в Миколаєві, порушили ще дві справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прокурор Центрального району Миколаєва Марина Радіонова.

За її словами, 24 липня в рамках кримінальної справи за фактом спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості студенту було порушено ще дві кримінальні справи стосовно міліціонера О.Фартушного згідно з ч.3 ст.296 КК України (хуліганство) і ч.2 ст.365 (перевищення службових повноважень).

"На даний момент збираються матеріали, будуть пред'явлені звинувачення і обрано запобіжний захід", - повідомила М.Радіонова.

За її словами, всі ці три кримінальні справи об'єднані в одне провадження.

М.Радіонова повідомила, що перевищення службових повноважень є тяжким злочином.

Прокурор обіцяла, що справа буде розслідувана всебічно та об'єктивно.

Як повідомляв УНІАН, у соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що нібито п'яний працівник Корабельного РВВС м. Миколаєва по-звірячому побив соліста групи «Едельвейс», студента Миколаївського університету кораблебудування Сергія К. Також було розміщено фото потерпілого.

Як підкреслювалося в соцмережах, достовірно відомо, що чоловік, який побив хлопця, є працівником Корабельного РВВС м. Миколаєва.

Приятель Сергія К. викликав міліцію і швидку допомогу.

Міліція визнала, що до бійки, в якій постраждав студент Сергій К. у Миколаєві, причетний працівник міліції.

Зібрані матеріали в цій справі були передані в прокуратуру Центрального району м. Миколаєва для прийняття відповідного рішення.

За цим фактом було порушено справу згідно з ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України («навмисне тілесне ушкодження середньої тяжкості»).