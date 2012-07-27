У горах Криму розбилася на смерть молода туристка

11:28, 27 липня 2012
Суспільство
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Дівчина з міста Кіровське Донецької області зірвалася зі скелі у районі ущелини Уч-Кош неподалік від Ялти, і розбилася на смерть.

Крим

Трагедія сталася 26 липня, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

"Під час прогулянки дівчина зірвалася зі скелі і при падінні одержала несумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники підняли тіло українки.

Співробітники міліції відвезли його до ялтинського моргу для з'ясування обставин події.

Інші подробиці не повідомляються.

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