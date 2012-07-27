ЗМІ: МОЗ переплатить за ліки для хворих на СНІД понад 36 мільйонів

Про це «Нашим Грошам» повідомили в Дорадчій раді спільнот з питань доступу до лікування в Україні (ЮКАБ). Загальна переплата може становити 36,78 млн грн., вважають в ЮКАБ.

МОЗ 13 липня акцептувало найкращі пропозиції від учасників тендеру на закупівлю препаратів для хворих на СНІД на загальну суму 184,61 млн грн. без ПДВ.

Міністерство отримало ціну дешевшу від мережі ЛЖВ лише по одному лоту «Лопінавір (LPV) 200мг + ритонавір (Rtv) 50мг №120». По семи лотах ліки для МОЗ будуть коштувати в 1,22-3,05 рази дорожче.

Підписання угод очікується 9-11 серпня.

За даними ЮКАБ, подібна різниця в цінах на антиретровірусні препарати була і в 2010-2011 роках.