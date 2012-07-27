Фірташ веде переговори про викуп Лисичанського НПЗ у ТНК-ВР

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк в інтерв'ю офіційній газеті Луганської обласної ради. У березні, в зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні, менеджмент ТНК-ВР прийняв рішення призупинити поставки сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт. На поточний момент з усіх виробничих потужностей підприємства в технологічному процесі задіяний тільки комплекс з виробництва поліпропілену. "Коли йде дуже специфічний процес, не хотілося б робити якихось необачних кроків, здатних надалі негативно вплинути на цей процес. Можу сказати тільки те, що Фірташ - один із тих, хто приймає участь в цьому процесі. Робиться все можливе, щоб найближчим часом було визначено нового власника нафтопереробного підприємства ", - сказав Пристюк. При цьому губернатор зазначив, що проблема відновлення виробництва на Лисичанському НПЗ знаходиться на контролі Кабінету міністрів України і "цим питанням серйозно займається прем'єр-міністр".

Раніше в червні Пристюк заявляв, що в придбанні Лисичанського НПЗ зацікавлені два великі інвестори, а відновлення виробничого процесу на заводі передбачається вже в середині серпня. У травні український бізнесмен Дмитро Фірташ (власник Group DF, що об'єднує хімічні та газопостачальні активи) заявив про намір придбати НПЗ в Україні для створення на його базі нафтохімічного виробництва. В даний час п'ять із шести великих нафтопереробних заводів України не здійснюють переробку нафти. Основною причиною зупинки підприємств є низька якість своєї продукції і низька глибина переробки внаслідок недофінансування модернізації підприємств.