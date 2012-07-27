В Одесі згоріли «Лукошко» і «Майамі»

У центрі Одеси, на перехресті вулиць Канатної і Великої Арнаутської, пожежею, що спалахнула сьогодні близько 11.00, знищена будівля, в якій функціонували магазин «Лукошко» і салон краси «Майамі».

Як повідомили УНІАН у Управлінні МНС в Одеській області, пожежі було присвоєно перший - найвищий - клас небезпеки. 8 пожежних розрахунків, які прибули за викликом, локалізували пожежу в цьому густонаселеному районі, але «будівля вигоріла повністю: вогонь швидко охопив дах магазину, який обвалився всередину».

Працівники ДАІ змушені були перекрити рух вулицею Канатною, в результаті утворився величезний автомобільний затор, в якому, окрім легкового транспорту, стоять і тролейбуси.

За словами рятувальників, людських жертв, на щастя, немає.

Згідно з попередньою оцінкою фахівців МНС, «можлива причина пожежі - коротке замикання електропроводки через перевантаження на горищі будівлі».

Тим часом, очевидці стверджують, що полум'я спалахнуло практично одночасно по всій довжині задньої стіни і дуже швидко охопило всю будівлю.