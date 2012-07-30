Депутати збільшили обсяг держгарантій майже втричі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний закон "Про державний бюджет на 2012 рік" (в частині фінансування проектів заміщення природного газу)" підтримали 263 народних депутата з 276, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає збільшення загального обсягу держгарантій на 2012 рік з 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

Рішення про те, яким компаніям, що реалізують проекти із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку, давати держгарантії, приймає уряд.

При цьому документом передбачено незвичайне послаблення для компаній-претендентів на отримання кредиту в Держбанку розвитку Китаю - суб'єкти, що реалізують проекти із заміщення газу вугіллям, не зобов'язані подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою та звільняються від плати за одержання держгарантій.

У підписаній міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойко пояснювальній записці до проекту закону сказано, що у даний час на складах вугільних підприємств зберігається більш як 2 млн тонн вугілля і ще 4 млн тонн є на складах теплоенергетики.

«Це загрожує непередбаченими негативними соціально-економічними наслідками», - йдеться у пояснювальній записці.

Міністр енергетики та вугільної промисловості також уточнив, що кредит у розмірі 3,6 млрд доларів від Держбанку Китаю розрахований на 5 інноваційних проектів, які будуть реалізовані в трьох областях України.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд доларів.

В Україні вже реалізуються спільні з китайською стороною проекти у вугільній галузі. Держбанк Китаю і Міністерство фінансів України 28 грудня 2011 року підписати угоду про довгостроковий кредит на суму 85 млн доларів на реконструкцію і модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ "Лисичанськвугілля". Перший транш у розмірі 16 млн доларів був отриманий в червні 2012 року.

Також уряд Китаю виділить Україні 372 млн 300 тис. доларів на будівництво «Повітряного експресу» - залізничної гілки від аеропорту «Бориспіль» до станції «Київ-Пасажирський».

Верховна Рада України також надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування проектів у сфері сільського господарства)" проголосували 263 народних депутатів з 277, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачається, що у 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, для фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ВР дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю.

Згідно з рішенням уряду, здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі аграрного сектора.

Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.