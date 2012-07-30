На суд у справі про вбивство 5 працівників Приватбанку викликали швидку

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в невеликому залі судових засідань зібралися численні родичі і загиблих, і обвинувачених, представники прокуратури, два адвокати обвинувачених, а також журналісти, оператори. У зал суду під конвоєм було доставлено і п'ятьох обвинувачених. Родичі потерпілих пришли на засідання з квітами і фотографіями загиблих, знімки вони розвернули у бік обвинувачених.

Але засідання суду тривало буквально лічені хвилини. Суддя Станіслав Кутья повідомив, що не прибули троє адвокатів обвинувачених. Один адвокат надав суду свою заяву про те, що перебуває у відпустці, два інших не прибули до суду з невідомих причин.

Проте прокуратура виступила із заявою, що цю кримінальну справу суд не може розглядати за відсутності адвокатів. Тому суддя переніс засідання на 20 серпня.

Після оголошення про перенесення засідання в тісному, задушливому залі почалася емоційна перепалка між родичами. Родичі загиблих обурювалися тим, що суд умисне затягується, тоді як необхідно швидко його завершити й оголосити смертний вирок обвинуваченим. Родичі з другого боку почали доводити, що сьогодні не можна до затриманих ставитися як до вбивць, оскільки судом ще не доведена їхня вина.

Після закінчення короткого засідання близькі загиблих, деякі з яких приїхали з Дніпропетровська, Шахтарська, Старобешевого, ще довго не могли залишити судовий зал, деякі почали плакати. 56-річному батькові однієї з убитих дівчат Олександру Гурцеву стало погано, його почали поливати водою, дали валідол і викликали «швидку допомогу».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в Донецьку під час спроби розбійного нападу на відділення «ПриватБанку» загинуло п'ятеро співробітників банку.

За інформацією банку, 8 червня 2012 року справу про вбивство п'ятьох співробітників відділення «VIP-центр» «ПриватБанку» в Донецьку було передано до суду з обвинувальним висновком.