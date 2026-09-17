Генерал Ніколюк не йде з посади командувача ОК 'Схід': у війську уточнили деталі

Він завершив роботу командувача угрупування військ "Схід".

Командувач Оперативного командування "Схід" генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача угруповання військ на важливих напрямках фронту - Словʼянському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському. Він командував ними з квітня, тобто протягом п’яти місяців.

Він написав, що у квітні ситуація там була дуже складна через "активні наступальні дії противника із інфільтрацією в наш міжпозиційний простір". Було проведено, за його словами, роботу за багатьма напрямками. Зокрема, була збільшена кількість інженерних загороджень для утримання зайнятих рубежів.

Він відзначив, що вдалося стримати наступ російських окупаційних військ на Олександрівському напрямку, відбиваючи техніку та піші порядки:

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"Спільними зусиллями ми не дали противнику оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили були заблоковані. На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника".

За словами генерала, він передає наступнику "повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії". Також Ніколюк висловив вдячність військовим, з якими воював на напрямках.

Він додав, що нові завдання "визначатиме вище військове керівництво".

Оновлено о 22:07. В оперативному командуванні "Схід" відзначили, що генерал-майор Ніколюк повертається до виконання обов'язків на штатній посаді командувача оперативного командування "Схід".

Зміни у керівництві ЗСУ - більше новин

Нагадаємо, що 21 липня президент України Володимир Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

Одним із головних завдань Драпатий назвав стабілізацію фронту та підготовку армії до майбутніх викликів. Він підкреслив, що кадрові рішення мають залежати від потреб армії, компетентності та результатів служби командирів.

На початку вересня президент України призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ, звільнивши з цієї посали Геннадія Шаповалова.

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