Українка, яка вижила у ДТП в Польщі, - у тяжкому, але стабільному стані

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора лікарні у Згєжу Томаш Олендзький.

Він відзначив, що українка перебуває у свідомості та дихає самостійно. Водночас він додав, що однозначно зможе дати відповідь на запитання, чи її життю щось загрожує, не раніше, ніж за 2 дні.

"Це не автомобіль, який ми бачимо, що він розбитий і вже більше розбитий не буде. Це людина, де певні процеси формуються до 48 годин (...) але на підставі того, що бачу сьогодні, та результатів обстежень, у мене є добрі сподівання", - сказав він.

Співрозмовник агентства відзначив, що працедавець українки надав документи, котрі підтверджують, що вона працювала у Польщі легально.

"Зробимо для неї все те саме, що зробили б для громадянина Польщі", - сказав він, зауваживши, що навіть якби вона не мала офіційної страховки, то все одно б отримала усю необхідну допомогу.

Т.Олендзький також сказав, що рекомендував поліції не проводити допити постраждалої, відзначивши, що було б дуже добре, якби її в першу чергу могли відвідати її близькі.

Він сказав, що українка не мала при собі документів, котрі б підтверджували особу, зазначивши, що консул України поки не звертався до керівництва лікарні з тим, аби відвідати постраждалу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 6.00 в центральній Польщі, біля міста Лодзь, приміський потяг врізався в мікроавтобус на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок аварії загинули вісім осіб і двоє отримали травми. Пізніше у лікарні померла одна з госпіталізованих жінок.

Всі пасажири і водій мікроавтобуса – українці.