Янукович погодився не брати грошей з сімей загиблих шахтарів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила це закон 21 червня.

Законом передбачено застосування єдиного підходу при звільненні від оподаткування, наданого згідно з нормами Гірничого закону України, побутового палива, як членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, а також і членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право.

Закон доповнює перелік доходів, які не включаються до розрахунку загально місячного (річного) оподаткування, в тому числі доходу із вартості безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів і компенсації вартості такого вугілля членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля й отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також відносить до складу витрат підприємств вартість побутового палива, безоплатно наданого у відповідності до статей 43 і 48 Гірничого закону України вищезазначеній категорії осіб.