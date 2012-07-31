Янукович погодився не брати грошей з сімей загиблих шахтарів
Президент України підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вартості побутового палива, що надається вдовам померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання такого палива».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила це закон 21 червня.
Законом передбачено застосування єдиного підходу при звільненні від оподаткування, наданого згідно з нормами Гірничого закону України, побутового палива, як членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, а також і членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право.
Закон доповнює перелік доходів, які не включаються до розрахунку загально місячного (річного) оподаткування, в тому числі доходу із вартості безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів і компенсації вартості такого вугілля членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля й отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також відносить до складу витрат підприємств вартість побутового палива, безоплатно наданого у відповідності до статей 43 і 48 Гірничого закону України вищезазначеній категорії осіб.