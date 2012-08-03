Відеокамери для виборів приготує обранець Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера повідомив журналістам на брифінгу після завершення сьогоднішнього засідання ЦВК.

«Це буде залежати від самого Кабінету міністрів», - сказав А.Магера.

Він зазначив, що від ЦВК вимагається затвердження технічного завдання і «це завдання, я сподіваюсь, буде у понеділок очевидно розглядатись на засіданні ЦВК».

*** Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5175-VI «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

Законом передбачено, що система відеоспостереження складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії, а також засобів запису та збереження інформації, обробки даних для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі інтернет. Веб-камери повинні розташовуватись таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення, одночасно забезпечуючи контроль громадськості за дотриманням процедури голосування і підрахунку виборчих бюлетенів.

Законом також передбачається, що дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у день голосування для можливості передачі відеозображення з дільниці і його перегляду у режимі реального часу на відповідному веб-сайті у мережі інтернет не пізніше початку підготовчого засідання відповідної дільничної виборчої комісії і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування

Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений" та про повторний підрахунок голосів, дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі відеозапису і збереження відеозображення. Матеріали відеоспостереження у даному випадку можуть надаватись за запитом у порядку, встановленому ЦВК.

Законом передбачено, що трансляція відео зображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщення для голосування дільничної виборчої комісії під час голосування, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі інтернет. Відповідно до закону, матеріали відеоспостереження зберігаються протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому ЦВК порядку.

Фінансування всіх цих заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що для створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році необхідні кошти в обсязі 993,6 млн грн. Виділення додаткового ресурсу Центральній виборчій комісії у сумі 993,6 млн грн. передбачається здійснити за рахунок податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 350 млн грн та ввізного мита – 643,6 млн грн.