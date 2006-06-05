Карпачовій хоч-не-хоч доводиться залишатися Уповноваженим з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА подала до парламенту письмову заяву про звільнення у зв’язку з обранням її народним депутатом України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського омбудсмана.

Проте Верховна Рада 25 травня перервала свою роботу і до цього часу не розглянула зазначеної заяви Н.КАРПАЧОВОЇ, йдеться у повідомленні.

Таким чином, за даними прес-служби, Н.КАРПАЧОВА зобов’язана здійснювати свої конституційні повноваження як Уповноважений ВР з прав людини, оскільки, згідно з п.17 ст.85 Конституції України, призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого з прав людини належить до повноважень Верховної Ради.

Заробітну плату, як народний депутат України, Н.КАРПАЧОВА не отримує, підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Ніна КАРПАЧОВА обрана до ВР за виборчим списком Партії регіонів (№ 2).