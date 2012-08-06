Жінка, яка стала жертвою падіння ліфта в Києві, померла

Про це повідомляє "Сегодня".

51-річна власниця продуктових магазинів Світлана Затула потрапила в Центр ендокринології на вул. Пушкінській через щитовидку.

«Вона у неї була трохи збільшена, тому Свєта вирішила підлікуватися, - розповідає виданню сестра загиблої Людмила. - Коли вона здала аналізи, виявилося, що все в нормі. Але лікарі порадили зробити крапельниці, і вона погодилася ». 31 липня о 7.00 ранку Світлана йшла як раз на крапельницю. Світлана сіла в ліфт на 4-му поверсі Центру і хотіла спуститися на третій, але між поверхами підйомник завис, а потім і зовсім обірвався, полетівши вниз. «Те, що тоді говорили, мовляв, ліфт обірвався через перегрів або перевантаження - неправда. Вона важила всього 65 кг і не могла створити таке навантаження, щоб ліфт обірвався. Він явно був несправний », - каже Людмила. З роздробленим тазом і величезною гематомою на спині Світлану забрали в лікарню, де за її життя боролися два дні.

У четвер, 2 серпня, майже опівночі, Світлана померла. В результати розтину, який зробили тільки в суботу, написано: «Загинула від падіння ліфта». Світлану Затулу сьогодні опівдні ховатимуть на Біличанському кладовищі. У неї залишився 24-річний син, який два роки тому вже втратив батька. Хлопець каже, що знайде винного в падінні ліфта, а влада обіцяє видати йому матеріальну компенсацію. «У понеділок питання компенсації вирішуватиметься на рівні адміністрації. Ми обов'язково врахуємо всі витрати, але поки точну суму компенсації я не можу назвати », - сказав начальник главку охорони здоров'я Віталій Мохорєв.