Під час відпочинку на Дніпрі зникли батько з 5-річним сином

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління МНС в Херсонській області, у суботу, 4 серпня о 18.27 на Дніпровському острові біля Нової Каховки під час колективного відпочинку 33-річний чоловік узяв свого 5-річного сина і пішов на прогулянку берегом острова. Через деякий час колектив почав пошуки зниклих, які результатів не дали.

Пошуки тривають. Проводиться розслідування.

Направлено заявку до водолазної групи МНС.

За даними облуправління МНС, всього з початку пляжного сезону в регіоні вже загинули на воді 47 чоловік, із яких 4 дітей.