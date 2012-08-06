Завтра Україну підсмажить майже до +40°С

7 серпня в західних та північних областях України активний фронт, що переміщається із Західної Європи, зумовить сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, на решті території нашої країни малоградієнтна область підвищеного тиску - окремі короткочасні дощі.

У північних областях

Вночі без опадів, вдень сильні зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 29-34. Вітер північно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях

Вночі та вдень без опадів. Температура вночі 21-25 градусів, вдень спека 32-39. Вітер північний 5-10 м/с.

У східних областях

Вночі та вдень окремі короткочасні дощі. Температура вночі 20-22, вдень спека 32-39 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях

Вночі без опадів, вдень сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 24-29, в Карпатах 22-23. Вітер північно-східний, південно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-12 м/с.

У центральних областях

Вночі без опадів, вдень на Вінничині грозові дощі. Температура вночі 18-20 градусів, вдень спека 30-37. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-12 м/с.

Погода на курортах Криму 7 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без істотних опадів. Вітер північно-східний, північний, 5-8 м/с. Температура вночі 22-23 градуси, вдень спека 33-39.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя 27 градусів, у районі Ялти і Феодосії 26 градусів, у районі Євпаторії та Одеси 25 градусів.

Погода на курортах Карпат 7 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві вночі без істотних опадів, вдень сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-18 градусів, вдень 25-27. Вітер південно-східний, північно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-12 м/с.