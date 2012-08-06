У Гідрометцентрі кажуть, що клімат України наближається до сухих субтропіків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола Кульбіда.

«З початку 80-х років і до нинішнього року ми маємо достатньо стрімку тенденцію до зростання середньорічної температури повітря», - сказав він.

За словами М.Кульбіди, найбільш виражене потепління в Україні проявляється у холодний період року.

«Кожен наступний градус буде викликати збільшення кількості днів з температурою 35 і більше градусів, що призводитиме до все більш засушливого характеру погодних умов», - пояснив він.

Також М.Кульбіда зауважив, що навіть тенденція до збільшення кількості опадів в Україні «тут не зарадить, адже вони, переважно, зливового характеру і швидко випаровуються».

«По кліматичних зонах Україна, особливо степова частина, поступово наближається до сухих субтропіків, таких як Греція, наприклад», - констатував М.Кульбіда.