Київська влада обіцяє допомогти родині жінки, яка загинула в ліфті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Водночас розмір цієї допомоги в КМДА не назвали, додавши, що за рішенням міської адміністрації близьким загиблої також будуть компенсовані витрати на поховання.

При цьому в прес-службі поінформували, що у приміщенні Київського міського центру ендокринології та обміну речовин замінять ліфтове обладнання та проведуть ремонтні роботи.

Кошти для проведення всіх необхідних робіт виділить місто. За попередньою оцінкою, необхідна сума становить 1,5 млн. грн. Насамперед ці кошти знадобляться на відновлення ліфтового обладнання, п’ятого поверху будівлі та суттєвої реконструкції даху споруди. Чотири поверхи корпусу на сьогодні вже приведені до ладу та готові до прийому пацієнтів, зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня близько 7-ї години ранку в одному з приміщень Київського міського центру ендокринології та обміну речовин впав ліфт у шахту, внаслідок чого виникло загоряння.

Під час гасіння пожежі рятувальники звільнили з ліфта 51-річну жінку, яка отримала травми внаслідок падіння з третього поверху. Черз два дні жінка померла.