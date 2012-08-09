У Києві горілку «Справжню» розливали підпільно на складі

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

У ході проведення огляду місця виготовлення фальсифікату було вилучено обладнання для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції: три пристрої для закатування кришок пляшок, порожні пляшки з етикеткою горілки торговельних марок «Пшенична» та «Справжня», а також кришки для закриття пляшок, марки акцизного збору. Окрім того, вилучено близько 1 тонни спирту та понад 350 літрів готової рідини для розлиття в пляшки, також вилучено готову фальсифіковану продукцію, фільтри та насоси для води, інше промислове обладнання.

З’ясувалося, що незаконний бізнес створили громадяни вірменської національності. Товар вони розповсюджували у магазинах за ціною 14 гривень 50 копійок за пляшку.

Виявлено також точки, куди саме збували свій товар.

Наразі за даним фактом порушено три кримінальні справи.