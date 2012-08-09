У Рівному чотири години палав ринок

Сьогодні, близько п’ятої години ранку, на пункт зв’язку чергової частини ТУ МНС у Рівненській області від перехожого надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому продуктовому магазині з торговим залом в підвальному приміщенні на території продуктового ринку по вулиці Пересопницькій.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежу було ліквідовано о 08.48.

Вогнем знищено м’ясний відділ в підвальному приміщенні, торговий зал першого поверху.

Ліквідацію пожежі ускладнювала велика кількість горючих матеріалів та надто висока температура.

Врятовано 8 торгових кіосків та двоповерхову будівлю торгового центру «Ліон».

До гасіння пожежі залучалися понад 30 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 3 спецавтомобілі.

Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.