Підполковник міліції сховав на роботі 30 тисяч набоїв

В одному з адміністративних приміщень, що належить регіональному Управлінню МВС, він зберігав понад 30 тисяч незареєстрованих набоїв до пістолетів, автоматів та гвинтівок.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

Під час обшуку помешкання міліціонера також було виявлено незареєстровану зброю. Боєприпаси вилучені.

За матеріалами СБУ стосовно цього правоохоронця органи прокуратури порушили кримінальну справу за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває під вартою.

Слідство триває.