ДАІ не пустила до Києва на акцію протесту понад 50 мікроавтобусів

Працівники ДАІ не пустили до Києва понад 50 мікроавтобусів, водії яких мали намір брати участь в акції протесту, з метою попередження заторів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, сьогодні низка приватних перевізників та представників суб’єктів підприємницької діяльності, які спеціалізуються у надані населенню послуг у галузі приватного пасажирського перевезення, під проводом одного з громадських об’єднань мали намір провести у центральній частині столиці протестну акцію з одночасним блокуванням дорожнього руху. Акція пов’язана з незгодою перевізників з результатами розподілу прав здійснювати перевезення пасажирів маршрутами Київської області.

Враховуючи можливі негативні наслідки концентрованого переміщення великої кількості мікроавтобусів проїжджою частиною центральних вулиць Києва з обмеженою пропускною можливістю автотранспорту та інтенсивним режимом руху, керівництвом столичної міліції було прийнято рішення про зупинку зазначеної колони на під’їзді до міста.

Близько 8.00 на Великій кільцевій дорозі працівники ДАІ зупинили колону у складі 53 мікроавтобусів різних марок. Організаторам та учасникам акції роз’яснено причини зупинки та норми Конституції і чинного законодавства щодо проведення масових зібрань громадян. Загалом в акції беруть участь близько 70 громадян. Порушень громадського порядку не зафіксовано.