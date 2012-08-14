Горілчаний фальсифікат "накрив" два райони Сумщини

Як повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції ДПС України в Сумській області, співробітники податкової міліції 9 серпня встановили одного з організаторів підпільного виробництва алкогольних напоїв: 38-річний мешканець м. Путивль, не маючи ліцензії на право торгівлі алкогольними виробами, за місцем свого мешкання налагодив виробництво горілчаної продукції і незаконно реалізував близько 1500 літрів алкогольних напоїв на суму 36 тисяч гривень. Горілчаний фальсифікат власного розливу він збував на території одразу двох районів області – Путивльського і Глухівсько­го. Для транспортування нелегальної продукції до пунктів призначення підпільник, який працює водієм-експедитором місцевого хлібокомбінату, використовував службовий автомобіль, де разом з хлібно-булочними виробами перевозив міцні напої. З метою встановлення обставин та отримання доказів організації підпільного виробництва співробітниками податкової міліції проведено перевірки за місцем мешкання підозрюваного, а також огляд службового автомобілю, що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції. За місцем мешкання останнього оперативники виявили знаряддя для виробництва ЛГВ, незаконно виготовлені алкогольні напої - 265 л та майже півтонни спирту на загальну суму 20 тисяч гривень. За результатами судово-медичного дослідження, проведеного спеціалістами Сумського обласного бюро судово-медичних експертиз, встановлено, що надана на дослідження рідина за своїми фізико-хімічними та органолептичними властивостями не відповідає стандартам, що діють в Україні, так як має завищений у 12 разів вміст альдегідів та сивушних масел. Вживання такого напою становить загрозу для життя і здоров’я людей.

Стосовно організатора підпільного бізнесу за фактом нелегального виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України) порушено кримінальну справу.

У ході подальших заходів встановлено, що вилучений спирт має контрабандне походження і ввозиться на територію України з Російської Федерації поза пунктами митного пропуску одним з мешканців м. Середино-Буда Сумської області. При перевірці цієї інформації працівники податкової міліції виявили та вилучили зі складського приміщення, розташованого у прикордонній зоні (м. С.-Буда), 1360 пляшок зі спиртом ємністю 5 літрів кожна, запаковані в картонні коробки. Всього під час обшуку в рамках розслідування кримінальної справи вилучено 6800 літрів спирту вартістю понад 220 тис. гривень. Наразі працівники податкової міліції встановлюють постачальників спирту та канали його нелегального ввезення на територію України.

Загалом з початку року працівники податкової міліції області викрили 11 злочинів у сфері обігу підакцизної продукції, припинили діяльність 3-х підпільних виробництв горілки, вилучили з незаконного обігу понад 17,5 тонни спирту та лікеро-горілчаних виробів на загальну суму майже 700 тисяч гривень.