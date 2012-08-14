Україна скоротила імпорт газу з Росії

Минулого місяця держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за шість місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Держстат також повідомляє про скорочення імпорту нафти (включаючи газовий конденсат) у першому півріччі 2012 року до 859,7 млн. доларів, що на 61,5% менше обсягу імпорту за аналогічний період 2011 року.

Водночас імпорт країною кам'яного вугілля зріс за шість місяців 2012 року до аналогічного періоду 2011 року на 33,4% до 1,617 млрд доларів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році й порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.