У розмові з економістами Азаров поклав надії на зону вільної торгівлі
Дія зони вільної торгівлі Співдружністі Незалежних Держав дасть змогу поліпшити платіжний баланс України, вважає прем’єр-міністр України Микола Азаров.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав під час зустрічі у понеділок із провідними економічними експертами України.
«Ми розраховуємо, що після ратифікації угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД буде знятий ряд обмежень на поставку наших труб, зокрема, в Росію, і це дозволить нам поліпшити ситуацію з платіжним балансом», - сказав М.Азаров.
При цьому він вкотре нагадав, що негативне сальдо вітчизняного платіжного балансу зумовлене передусім високою ціною на російський газ.
У свою чергу доктор економічних наук Олександр Шаров констатував, що ЗВТ СНД – це гарна нагода для вітчизняного бізнесу показати свої реальні можливості.
«Запровадження ЗВТ з СНД – це реальна можливість для нашого бізнесу показати свою конкурентоздатність», - відзначив експерт.
Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію у депозитарій СНД.
На сьогодні Договір ЗВТ СНД ратифікували Білорусь, Росія і Україна.
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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».
30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.
18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.