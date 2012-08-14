У розмові з економістами Азаров поклав надії на зону вільної торгівлі

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав під час зустрічі у понеділок із провідними економічними експертами України.

«Ми розраховуємо, що після ратифікації угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД буде знятий ряд обмежень на поставку наших труб, зокрема, в Росію, і це дозволить нам поліпшити ситуацію з платіжним балансом», - сказав М.Азаров.

При цьому він вкотре нагадав, що негативне сальдо вітчизняного платіжного балансу зумовлене передусім високою ціною на російський газ.

У свою чергу доктор економічних наук Олександр Шаров констатував, що ЗВТ СНД – це гарна нагода для вітчизняного бізнесу показати свої реальні можливості.

«Запровадження ЗВТ з СНД – це реальна можливість для нашого бізнесу показати свою конкурентоздатність», - відзначив експерт.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію у депозитарій СНД.

На сьогодні Договір ЗВТ СНД ратифікували Білорусь, Росія і Україна.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.