В Азарова думають, що за 15 гривень на день можна нормально харчуватися

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник директора департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Петренко.

«Є позитивні тенденції щодо зменшення цінової вартості тих продуктів харчування, які входять до споживчого кошика. Якщо ми порівняємо вартість споживчого кошика станом на сьогодні з початком 2012 року, то ми матимемо зменшення його вартості трохи більш, як на 10%, а порівняно з місяцем тому зменшення вартості споживчого кошика становитиме 3,3%», - повідомив С.Петренко.

За словами С.Петренка, на 10 серпня найдорожчий сьогодні споживчий кошик - в Одеській області (455 грн), Києві (449 грн), Донецьку (439 грн). Найнижча вартість споживчого кошика - у Волинській області (379 грн), у Херсонській області (близько 400 грн) і Дніпропетровській області (403 грн).

Він відзначив, що основні продукти харчування українці споживають у достатній кількості і достатньо якісні. «Таких продуктів, як олія, цукор, хліб, овочі, картопля, яйця, українці споживають в обсягах навіть більших, ніж раціональна норма споживання. Ми споживаємо трохи менше від раціональних норм молока і молочних продуктів, м'яса і м'ясопродуктів, плодів, ягід і винограду. Але тут є тенденції до поліпшення», - відзначив С.Петренко.

Він додав, що на сьогодні споживчий кошик українця відповідає нормативам розвинених країн. Раціон українця складається з 9,7% хлібобулочних виробів, 1,3% - круп, 8% - овочів, 27,1% - м'яса, 28% - молочних продуктів, 2,3% - рибних продуктів, 2,2% - яєць, 2,6% - цукру і 1,8% - олії.

Він відзначив, що уряд вживатиме заходи щодо стабілізації цінової ситуації на ринку продуктів харчування. «Я думаю, що істотних коливань на ринку продуктів поточного року у нас не буде», - додав С.Петренко.