Односельці не вірять у самогубство онучки Джемільова
10:12, 15 серпня 2012Суспільство
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Жителі села Щебетовка Феодосійського району не вірять у самогубство 10-річної онуки голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемільова.
Про це сьогодні пише Gazeta.ua.
Місцева мешканка Олександра Федорівна (прізвище жінка попросила не вказувати) сказала кореспонденту видання: "Кажуть, Джаніке вирішила налякати батьків, які не взяли її з собою на море. Та ми в це не віримо. Її тіло висіло надто високо, сама туди вона не залізла".
Як повідомляв УНІАН, У Криму знайшли повішеною 10-річну онуку Джемільова. Міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 120 КК України (доведення до самогубства неповнолітнього), санкція якої - від семи до десяти років ув'язнення.
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