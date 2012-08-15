Односельці не вірять у самогубство онучки Джемільова

Про це сьогодні пише Gazeta.ua.

Місцева мешканка Олександра Федорівна (прізвище жінка попросила не вказувати) сказала кореспонденту видання: "Кажуть, Джаніке вирішила налякати батьків, які не взяли її з собою на море. Та ми в це не віримо. Її тіло висіло надто високо, сама туди вона не залізла".

Як повідомляв УНІАН, У Криму знайшли повішеною 10-річну онуку Джемільова. Міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 120 КК України (доведення до самогубства неповнолітнього), санкція якої - від семи до десяти років ув'язнення.