У Криму знайшли повішеною 10-річну онуку Джемільова

У Криму в районі Феодосії 10-річна дівчинка наклала на себе руки, повісившись у сараї приватного будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, тіло дитини знайшли ввечері 13 серпня.

Міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 120 КК України (доведення до самогубства неповнолітнього), санкція якої - від семи до десяти років ув'язнення.

Обставини інциденту уточнюються.

Як повідомила УНІАН прес-секретар меджлісу Ліля Муслімова, 10-річна дівчинка, що повісилася в Криму, є внучкою лідера Меджлісу кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України (НУНС) Мустафи Джемільова.

"Це так. Обставини з'ясовуються", - сказала вона.