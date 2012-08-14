У Криму знайшли повішеною 10-річну онуку Джемільова
Міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 120 КК України (доведення до самогубства неповнолітнього).
У Криму в районі Феодосії 10-річна дівчинка наклала на себе руки, повісившись у сараї приватного будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, тіло дитини знайшли ввечері 13 серпня.
Міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 120 КК України (доведення до самогубства неповнолітнього), санкція якої - від семи до десяти років ув'язнення.
Обставини інциденту уточнюються.
Як повідомила УНІАН прес-секретар меджлісу Ліля Муслімова, 10-річна дівчинка, що повісилася в Криму, є внучкою лідера Меджлісу кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України (НУНС) Мустафи Джемільова.
"Це так. Обставини з'ясовуються", - сказала вона.