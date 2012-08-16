Даішники врятували жінку, яку зв'язаною везли топити у морі

Про це УНІАН повідомили у Секторі профілактичної роботи Управління ДАІ МВС України в Одеській області.

«Стосовно затриманих у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України порушені кримінальні справи, - повідомили в ДАІ, - згідно з ознаками скоєння розбою, викрадання людини і незаконного заволодіння транспортним засобом».

Як уточнили в облДАІ, екіпаж Іллічівського ДАІ в ніч на 14 серпня звернув увагу на те, що водій автомобіля Mitsubishi L 200 проїхав перехрестя на червоне світло. Патруль зажадав від правопорушника зупинитися, проте той спробував втекти.

Незабаром при спробі здійснити зіткнення з патрульним автомобілем водій переслідуваної іномарки не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем DAF, припаркованим на узбіччі. В результаті зіткнення автомобіль правопорушників перекинувся, а в його салоні було виявлено двох викрадачів і зв'язану 45-річну жінку, яка виявилася власницею Mitsubishi L 200.

Потерпіла пояснила, що напередодні найняла двох хлопців, щоб привести в порядок земельну ділянку будинку. Після завершення роботи злочинці вирішили вночі пограбувати будинок, розраховуючи, що господиня спатиме.

Проте близько 22:00 господиня прокинулася, помітивши проникнення до будинку. Напавши на неї, зловмисники завдали їй тілесних ушкоджень і викрали 200 дол., 365 євро, а також вироби із золота.

За даними ДАІ, щоб приховати сліди злочину, зловмисники вирішили вбити свідка: її зв'язали і заштовхали на заднє сидіння власного автомобіля і спробували вивезти до приморського села Затока Білгород-Дністровського району, щоб там втопити.

За проявлений професіоналізм і мужність інспектори представлені до нагороди МВС, повідомили в Секторі профілактичної роботи Одеського обласного управління ДАІ.