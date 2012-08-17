Експерти: Табачник штучно розширює межі функціонування російської в освіті

Про такий стан справ заявив глава освітнього відомства Дмитро Табачник.

Позицію міністерства він пояснює попитом на російськомовні підручники в Україні, пише Радіо Свобода.

«Державний бюджет витрачає величезні кошти на підручники, і вони лягають у підвали, а батьки потім купують ті, які потрібні їхнім дітям. Я заборонив примушувати школи замовляти підручники, які не використовуються в навчанні. Якою мовою діти навчаються – такою і замовляйте. Виявилося що з двох мільйонів шістдесяти тисяч підручників, які замовили українські школи (а всі наші школи – українські), один мільйон дев’ятсот тисяч потрібні російською мовою», – офіційно заявив Табачник.

Українці, яких опитало на вулицях Києва Радіо Свобода, у переважній більшості воліють навчати дітей українською мовою. Ініціативою влади більшість опитаних киян обурені.

Однак схожа ситуація і в містах півдня та сходу України, які владою називаються російськомовними.

Так, за повідомленням «Освітнього порталу», 52% батьків у Одесі написали заяви, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тепер Міносвіти намагається змінити цю ситуацію, наголосив у коментарі колишній заступник міністра освіти, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха.

«Там судомно змушують батьків переписувати заяви з української мови навчання на російську, очевидно – аби підігнати цифри під ті, які вже назвало міністерство», – зазначає він.

Дмитро Табачник свідомо стимулює вживання російської мови – всупереч потребам більшості українців, вважає також директор Інституту філософії НАН України Мирослав Попович.

«Цей проект розрахований на те, що буде поширюватися частка російськомовних та російських за змістом елементів освіти. Однак немає жодних досліджень чи інших доказів того, що більшість українців обрали для дітей російську. Швидше за все, українці сиділи мовчки, а російськомовні здіймали галас і писали по двадцять заяв про потребу в російських підручниках – таке вже бувало» , – каже академік.