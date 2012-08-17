У Києві внаслідок вибуху газу в квартирі постраждала її господиня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За їх даними, у квартирі стався хлопок газу без послідуючого горіння.

В результаті господиня помешкання дістала опіки рук та обличчя 1-2 ступеня. На місці їй було надано першу медичну допомогу, вирішується питання про госпіталізацію. Загрози життю постраждалої немає, повідомили в МНС.

Внаслідок події було вибито шибки та пошкоджені міжкімнатні двері квартири, несучі конструкції будинку не постраждали, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вибух у квартирі 16-поверхового будинку по вул. Мілютенка, 42, на Лісовому масиві стався сьогодні о 16.11.