У Києві внаслідок вибуху газу в квартирі постраждала її господиня
17:26, 17 серпня 2012Суспільство
1028 0
У Києві внаслідок вибуху газу в квартирі багатоповерхівки постраждала господиня помешкання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
За їх даними, у квартирі стався хлопок газу без послідуючого горіння.
В результаті господиня помешкання дістала опіки рук та обличчя 1-2 ступеня. На місці їй було надано першу медичну допомогу, вирішується питання про госпіталізацію. Загрози життю постраждалої немає, повідомили в МНС.
Внаслідок події було вибито шибки та пошкоджені міжкімнатні двері квартири, несучі конструкції будинку не постраждали, додали в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, вибух у квартирі 16-поверхового будинку по вул. Мілютенка, 42, на Лісовому масиві стався сьогодні о 16.11.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter