Суддя вимагала хабара за рішення про відчуження квартири

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддя через посередників з числа адвокатів і працівників апарату суду вимагала 5 тис. доларів США за винесення постанови про незаконне відчуження квартири у неповнолітньої мешканки Сімферополя, яка виховується у дитячому будинку-інтернаті. Співробітники СБУ задокументували факт отримання хабарницею частини цієї суми.

За матеріалами СБУ прокуратурою АР Крим стосовно судді порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії зі встановлення інших фактів протиправної діяльності працівниками судової установи.