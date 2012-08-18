Суддя вимагала хабара за рішення про відчуження квартири
01:13, 18 серпня 2012Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України викрили суддю одного з районних судів м.Сімферополя, яка вимагала хабара за ухвалення незаконного рішення про відчуження квартири.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддя через посередників з числа адвокатів і працівників апарату суду вимагала 5 тис. доларів США за винесення постанови про незаконне відчуження квартири у неповнолітньої мешканки Сімферополя, яка виховується у дитячому будинку-інтернаті. Співробітники СБУ задокументували факт отримання хабарницею частини цієї суми.
За матеріалами СБУ прокуратурою АР Крим стосовно судді порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії зі встановлення інших фактів протиправної діяльності працівниками судової установи.
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