У жителя Дніпропетровська знайшли саморобну бомбу
13:19, 18 серпня 2012Суспільство
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У раніше судимого жителя Дніпропетровська міліція вилучила саморобний вибуховий пристрій.
У Дніпропетровську працівники міліції затримали безробітного 28-річного раніше судимого чоловіка, у квартирі якого вилучили 500 г вибухівки, саморобний вибуховий пристрій, дві одиниці саморобної зброї та 14 набоїв до різної зброї.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерство внутрішніх справ України.
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