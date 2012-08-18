У жителя Дніпропетровська знайшли саморобну бомбу

У Дніпропетровську працівники міліції затримали безробітного 28-річного раніше судимого чоловіка, у квартирі якого вилучили 500 г вибухівки, саморобний вибуховий пристрій, дві одиниці саморобної зброї та 14 набоїв до різної зброї.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерство внутрішніх справ України.