Завтра в Україні - до +28°

Завтра в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями очікуються невеликі дощі та грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, у південній частині подекуди 18-22°, вдень 23-28°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-26°, у районі Бердянська 27°, у Дніпрі біля Києва 21°.