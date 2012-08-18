У Горлівці син убив батька
15:42, 18 серпня 2012Суспільство
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У Горлівці Донецької області 54-річний чоловік убив свого 80-річного батька.
Затриманий - в ізоляторі
Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, син убитого в скоєному повністю зізнався. За його словами, напередодні трагедії він поскандалив з батьком і побив його за те, що той «дістав» повчаннями. Після чого чоловік залишив старого у кімнаті, а сам пішов спати. Він стверджує, що вбивати у нього намірів не було, тому для нього стало несподіванкою виявити вранці батька без ознак життя.
Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
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