19 серпня - яблучний Спас
17:02, 18 серпня 2012Суспільство
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Свято Преображення Господа Бога, яке ще називають яблучний Спас, чи Другий Спас, відзначається за новим стилем 19 серпня.
19 серпня православні святкують яблучний Спас
У цей день Христос явився трьом своїм учням у світлі божественної слави, демонструючи єдність Святої Трійці.
У цей день існує традиція нести до церкви врожай на освячення – святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці. У цьому вбачають прославлення багатства природи.
Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа.
Як повідомляє ЗІК, цього дня передбачали також погоду. Якщо день сонячний та безхмарний – осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму.
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