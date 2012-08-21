У бійці біля нічного клубу застрелили підлітка

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області, конфлікт стався біля нічного розважального закладу в ніч з 19 на 20 серпня.

Згідно з повідомленням, потерпілий відпочивав разом з родичем та ще одним місцевим жителем коли до приміщення бару під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє молодиків. Між ними та компанією потерпілого виникла сварка, що переросла в бійку, під час якої один із молодиків дістав з машини рушницю і вистрелив. Куля влучила у наймолодшого учасника конфлікту - 16-річного хлопця.

Юнака госпіталізували до районної лікарні, де він помер.

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У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного - 29-річного жителя району. З’ясувалося також, що зброя з якої стріляв чоловік належить іншому учаснику конфлікту.

За фактом убивства порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Зброю вилучено.

Триває слідство.