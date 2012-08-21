Міністерство відслідкувало тіньовий сектор економіки

Проте номінальний показник не змінився і залишився на рівні 34% ВВП, оскільки він виражається лише в цілих числах.

Про попередню оцінку (за двома методами розрахунків з чотирьох, що використовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі) йдеться в результатах дослідження Мінекономрозвитку, обнародуваних на його сайті.

"Отже, рівень тіньової економіки в Україні в 1-му кварталі не змінився порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 34% від рівня офіційного ВВП», - говориться в документі.

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Разом з тим, зазначається в дослідженні, залишається низка ризиків щодо зростання тінізації економіки в майбутньому. «Вони пов'язані з відновленням процесів рецесії в країнах єврозони і збереженням значних фінансових (боргових) проблем на зовнішніх ринках, що у разі їх розповсюдження може спричинити різке уповільнення темпів економічного зростання і в Україні. Також високими залишаються внутрішні ризики дестабілізації економічної ситуації, серед яких найбільшими є збільшення негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, зростання девальваційних очікувань і низька кредитна активність», - говориться в документі.

З чотирьох методів показник рівня тіньової економіки, розрахований як середньозважений показник за фінансовим методом і методом збитковості підприємств, у січні-березні 2012 року зріс на 3 п.п. проти відповідного періоду попереднього року і становив 34% від рівня офіційного ВВП.

Рівень тіньової економіки, розрахований за електричним методом, зріс на 1 п.п. і становив 31% ВВП.

За методом “витрати населення – роздрібний товарообіг” рівень тінізації залишився на рівні 1-го кварталу 2011 року - 44% ВВП.

Єдиним методом розрахунку, який засвідчив зниження рівня тіньової економіки в Україні в січні-березні 2012 року, став монетарний метод, відповідно до якого цей показник скоротився на 3 п.п. і становив 26% від рівня офіційного ВВП.