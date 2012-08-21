Відео допитів гвалтівників Макар суд дивиться в закритому режимі

Як передає кореспондентові УНІАН, захисник постраждалої адвокат Віктор Василюк повідомив журналістам, що наразі учасники процесу проглядають відеозапис допиту звинувачуваного Артема Погосяна.

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За словами В.Василюка, перегляд триватиме не менш як два судові засідання, і лише після цього представники захисту матері О.Макар – Тетяни Суровицької сформують свою думку і прокоментують відеозаписи.

Перегляд відеозаписів, загальний обсяг яких сягає 8 годин, продовжиться в четвер, 23 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а відтак намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі О.Макар почалося 24 травня в Центральному районному суді міста Миколаєва. Засідання проходять частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається щодо Євгенія Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa. Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч.2 статті 115, ч.4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощока, крім цих двох статей, ставлять у провину також ч.3 статті 153 КK України (Hacильницьке задоволення статевої пристрасті в збоченій формі).