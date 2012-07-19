Підсудний Погосян заявив, що Оксану Макар підпалив Краснощок
Підсудний у справі про вбивство і згвалтування Оксани Макар Артем Погосян під час сьогоднішнього засідання Центрального районного суду міста Миколаєва заявив, що постраждалу підпалив підсудний Євген Краснощок.
Про це передає кореспондент УНІАН.
"Швидше за все, це Краснощок підпалив", - сказав А.Погосян у суді.
Під час уточнюючих запитань він сказав, що не бачив, що саме підпалив Краснощок - можливо, це була куртка О.Макар, залишки якої знайшли на будівництві.
Підсудний Є.Краснощок заявив, що нічого не пам'ятає.
Також сьогодні в суді стало відомо, що троє підсудних разом з тілом дівчини винесли з квартири пакет з одягом О.Макар.
Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а відтак намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає щодо Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa. Усі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.
Є.Краснощока також звинувачують у діях, передбачених ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).
17 липня в суді Є.Краснощок заявив, що факту згвалтування зовсім не було: підсудний у цій справі А.Погосян взагалі не вступав у статевий акт з О.Макар, а самі Є.Краснощок і підсудний М.Присяжнюк дійсно мали статеву близькість з дівчиною, але це було з обопільної згоди.