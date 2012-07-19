Підсудний Погосян заявив, що Оксану Макар підпалив Краснощок

Про це передає кореспондент УНІАН.

"Швидше за все, це Краснощок підпалив", - сказав А.Погосян у суді.

Під час уточнюючих запитань він сказав, що не бачив, що саме підпалив Краснощок - можливо, це була куртка О.Макар, залишки якої знайшли на будівництві.

Підсудний Є.Краснощок заявив, що нічого не пам'ятає.

Також сьогодні в суді стало відомо, що троє підсудних разом з тілом дівчини винесли з квартири пакет з одягом О.Макар.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а відтак намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає щодо Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa. Усі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощока також звинувачують у діях, передбачених ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

17 липня в суді Є.Краснощок заявив, що факту згвалтування зовсім не було: підсудний у цій справі А.Погосян взагалі не вступав у статевий акт з О.Макар, а самі Є.Краснощок і підсудний М.Присяжнюк дійсно мали статеву близькість з дівчиною, але це було з обопільної згоди.